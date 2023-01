Pas de romans d’amour accompli dans le Québec pré-1960

Bureau de censure

Un Bureau de censure du cinéma est institué en 1913; c’est la guerre aux baisers trop longs! Ce Bureau «s’est illustré par son implacabilité, plus catholique que la pape».

Au milieu du XIXe siècle, une fête voit le jour: l’enterrement de vie de garçon. Au début du XXe siècle, on assiste au shower pour les futures mariées.

Côté contraception, on apprend que la méthode ou calendrier Ogino-Knaus se pratique vers la fin des années 1930. On l’enseigne même dans les cours de préparation au mariage à partir de 1940 et le pape Pie XII lui donne sa bénédiction en 1951.

Amour et infidélité

«Toute promesse de fidélité crée un attrait pour l’infidélité», écrit Jean-Sébastien Marsan. Quand un homme succombe à une tentation, on dit «pauvre de lui, il n’a pas pu résister».

Une femme adultère, elle, perd définitivement sa dignité et souille l’honneur de sa famille.