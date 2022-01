Des figures exemplaires pour enseigner l’histoire des Noirs au Canada

«Il a une force physique impressionnante. Il a des habiletés et des capacités de cowboy. Il y avait des problèmes de racisme et de discrimination à la fin du 19e siècle et au début du 20e, mais John Ware a pu surmonter ces barrières pour donner le meilleur de lui», ajoute Amadou Ba, qui enseigne l’Histoire de l’Afrique à l’Université Nipissing de North Bay et donne des cours à l’École des sciences de l’éducation à l’Université Laurentienne de Sudbury.

Aujourd’hui, une école, l’édifice d’un institut de technologie, deux ruisseaux et un sentier de montagne portent le nom du célèbre John Ware.

Un extrait adapté pour les enfants

Le livre John Ware (1845-1905), le cowboy noir de l’Ouest canadien est tiré d’un autre ouvrage du même auteur publié en 2019.

«Dans le livre L’histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l’édification du Canada (1604-1945), il y a une partie consacrée à John Ware. C’est cette partie que j’ai réadaptée pour les plus jeunes», souligne l’auteur.

«Avec mes présentations et ateliers de lecture dans des écoles sur John Ware et d’autres personnalités canadiennes d’ascendance africaine, j’ai remarqué que l’histoire de John Ware avait été la plus populaire.»