Le cowboy noir de l’Alberta dont on n’avait jamais entendu parler

«On ne sert pas les Nègres ici», avait un jour répondu un barman au cowboy demandant à être servi. John aurait alors frappé l’homme derrière le comptoir, ce qui lui aurait valu quelques jours de prison, selon des articles de journaux de l’époque.

Sentiment d’appartenance

«Oui, je me compare à la vie de John Ware», dit Bertrand Bickersteth, qui a grandi en Alberta.

«Tout le monde me disait qu’il n’y a pas de racisme au Canada. Et quand je l’ai rencontré, on me disait que ce n’était pas ça, que j’étais trop sensible. John Ware a expérimenté les mêmes choses».

Apprendre sur la vie de John Ware a changé sa vie. Il affirme jouir d’un plus grand sentiment d’appartenance avec l’Alberta grâce à ce cowboy noir.

«À l’école, on nous a appris l’histoire des Ukrainiens, des Autochtones, mais rien sur les personnes noires. Ce film est très important, car il raconte l’histoire oubliée, celle des personnes noires qui sont venues comme pionniers au 19e siècle et celle des cowboys noirs.»