Feux d’artifice: pas joyeux pour l’environnement

Les animaux sauvages ne sont pas en reste, au point d’avoir incité des scientifiques australiens à recommander de décaler ou de repenser ces spectacles.

La pollution sonore et visuelle des feux perturbe notamment la faune ailée locale de manière importante, avaient conclu dès 2011 des chercheurs néerlandais. Ces perturbations sont encore plus graves si elles concordent avec les périodes de reproduction ou de migration.

Des alternatives?

C’est dans ce contexte que, outre celles des scientifiques australiens, des voix s’élèvent pour remettre en question les feux d’artifice. Plus tôt cette année, la Ville de Mont-Tremblant a annoncé qu’elle les interdirait désormais sur son territoire.

«Quand on fait exploser des produits chimiques, des débris retombent dans la nature et peuvent avoir des impacts», a déclaré en avril la mairesse suppléante de la municipalité. «On invite les gens à être créatifs et à trouver d’autres façons de célébrer.»

Certains suggèrent par exemple de remplacer les spectacles pyrotechniques par des ballets de drones aériens.