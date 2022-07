Faux citoyens, vraie désinformation

De faux citoyens blogueurs, mais rémunérés par une firme française de cybersécurité au service de compagnies et de gouvernements… C’est l’entreprise de manipulation de l’information qu’a révélée la semaine dernière le média numérique Mediapart.

D’emblée, Mediapart en a lui-même été victime. Le média abrite depuis ses débuts une plateforme, «Le Club de Mediapart», où n’importe qui, moyennant un abonnement, peut se créer un compte et y publier des textes.

Or, le site a jusqu’ici identifié plus de 630 textes publiés au fil des années par plus de 110 faux profils attribués à la firme française en question, Avisa Partners.

Témoignage d’un faux citoyen

Le reportage cite notamment un rédacteur professionnel, «Julien», qui avait, le premier, publiquement raconté le mois dernier avoir été payé pour écrire, sous pseudonymes, des textes sur des sujets très précis.

«On se rend compte qu’il y a toujours une volonté, à un moment, de glisser un nom, de valoriser une personne, d’en incriminer une autre, pour répondre à la commande du client.»