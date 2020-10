Les jeunes adultes sont plus susceptibles de croire les fausses nouvelles

Des résultats, publiés le 23 septembre, il ressort que 18% des 18-24 ans croyaient à au moins une de ces fausses informations, contre 9% des plus de 65 ans.

Quand on examine une par une les fausses informations, celles qui ont été le plus «acceptées» l’ont été en plus grand nombre par les plus jeunes.

Mangeurs de chauve-souris

Par exemple, 28% des 18-24 ans ont dit que la déclaration «le virus est venu à l’origine de gens qui mangeaient des chauve-souris» était exacte (elle ne l’est pas), contre 6% des plus de 65 ans.

Chez les 18-24 ans, 21% ont décrété exacte l’affirmation «il existe un traitement contre le coronavirus qui est caché au public», de même que 20% des 25-44 ans, contre 6% des 65 ans et plus.

Les plus jeunes étaient également plus nombreux à croire que seules les personnes âgées sont à risque face à la CoViD-19.