Fausses nouvelles: la répétition augmente le partage, qu’on y croie ou non

Mais jusqu’ici, les psychologues qui analysaient ce phénomène s’arrêtaient au fait que le jugement critique de la personne était plus souvent qu’autrement en sommeil. «Cet ami partage cette nouvelle, je fais confiance à cet ami, donc je ne me pose pas de questions.»

L’éthique? Bof…

Or, le problème est plus profond: la personne peut bel et bien avoir des doutes sur la validité de la nouvelle, être consciente des faiblesses ou du manque de crédibilité de cette information… mais laisser son sens «éthique» ou «moral» de côté et la partager tout de même.

Leurs expériences ont consisté à confronter différents groupes de «cobayes» (plus de 1500 personnes en tout) à un nombre différent d’apparitions d’une même fausse manchette (au milieu d’autres manchettes, vraies ou fausses).

Leur conclusion: «Voir une fausse manchette, que ce soit quatre fois ou juste une fois, réduit le risque que (ces) gens jugent moins éthique de partager la manchette lorsqu’ils la voient à nouveau, même lorsqu’elle était étiquetée fausse.»

Difficile à mesurer

Quoique faible et difficile à mesurer, cet impact leur semble important: «Amplifié par les milliards d’usagers actifs des médias sociaux, les petits effets sur le jugement moral que nous avons observés à répétition», contribueraient à la diffusion de la désinformation.