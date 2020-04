De l’argent à un lobby politique pour lutter contre la désinformation sur la CoViD-19, vraiment?

La porte-parole de Patrimoine canadien, Amy Mills, a répondu que les fonds serviront à la création d’un «portail bilingue, voire multilingue» en intégrant des langues autochtones.

Elle a ajouté que ce portail permettra entre autres aux citoyens de «découvrir des sources d’information sur la CoViD-19 sûres, officielles et vérifiées» et de «trouver des outils pratiques afin qu’ils puissent distinguer les faits des rumeurs et des fausses nouvelles».

Sous-contrats

La SANB a pour sa part confirmé qu’un tel portail est en développement. Le directeur général Ali Chaisson a expliqué qu’une partie des 434 725$ servira à payer la programmation du portail. Ce travail sera effectué par WebSolutions.ca, une entreprise de Bathurst qui a déjà collaboré avec la SANB par le passé.

«Il y a aussi la traduction, la gestion de projet, la gestion des partenariats, chercher la nouvelle. Il y a des spécialistes qui vont nous aider à faire des vérifications des faits», a-t-il précisé.

Des gens qu’on connaît

Qui sont ces spécialistes qui seront payés pour vérifier les faits sur la CoViD-19 au cours des prochains mois? M. Chaisson n’a pas voulu nous le dire, mais assure qu’il s’agira de gens «expérimentés qui ont les pedigrees appropriés».