Fabriquer des neurones à l’âge adulte? Mission possible!

Or, dans cette nouvelle étude publiée dans Science le 3 juillet, les chercheurs ont utilisé un type d’intelligence artificielle, l’apprentissage machine, pour reconnaître à quoi ressemble l’activité des gènes dans de jeunes cellules nerveuses. Ils ont ensuite eu recours au profil d’activité établi par l’IA pour tenter de trouver des cellules progénitrices neurales dans des cerveaux adultes.

Un neurone dans une botte de foin

L’IA était indispensable, parce que trouver des cellules progénitrices neurales est difficile: elles sont très rares. L’équipe de chercheurs a donc dû mettre au point une technique pour sélectionner uniquement les cellules qui avaient le plus de chances d’appartenir à ce type de cellules nerveuses.

C’est grâce à cette approche qu’ils ont pu étudier le cerveau de 14 personnes décédées entre 20 et 78 ans. Sur les 300 000 cellules provenant de l’hippocampe analysées par les scientifiques, 534 avaient le profil attendu pour des cellules progénitrices neurales. Ce résultat démontrerait donc que la neurogenèse a bien lieu dans l’hippocampe des adultes, selon ce qu’avancent les chercheurs.

Le nombre de cellules progénitrices neurales variait toutefois d’un cerveau à l’autre. Elles étaient plus nombreuses dans les cerveaux plus jeunes et 5 des 14 cerveaux étudiés ne contenaient aucune de ces cellules. La capacité de neurogenèse à l’âge adulte pourrait donc être affectée par l’environnement ou par d’autres facteurs biologiques encore inconnus.

Neurogenèse chez l’adulte

Même si certains chercheurs ne sont pas encore convaincus et croient que ces données devront être confirmées par d’autres approches, la majorité des chercheurs consultés par le magazine Science ou par le New Scientist s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une contribution importante à la recherche dans le domaine, et que ces résultats suggèrent très fortement que la neurogenèse existe bel et bien chez l’adulte.