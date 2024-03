La musicothérapie: de la psychothérapie à la neuroscience

Le groupe démontre les avantages dont bénéficient ses membres, dont plusieurs ne parlent pas et se servent d’appareils de communication augmentée et alternative en se réunissant pour faire de la musique.

«La musicothérapie est très adaptable selon les besoins des différents groupes de la population. Par la force des choses et par mon intérêt, mes services se sont spécialisés en réhabilitation neurologique au cours des neuf dernières années», affirme Aaron Lightstone.

Un des plus grands défis, selon Aaron Lightstone, est le manque de sensibilisation de la discipline auprès du public en général et l’industrie des assureurs.

Un laboratoire à l’Université de Toronto

«Au fil des ans, j’ai dû créer et entretenir un réseau de professionnels, dont des chargés de dossiers, d’ergothérapeutes et d’avocats spécialisés en dommages corporels afin d’offrir mes services. Ceux-ci ont une bonne compréhension des bienfaits de la musicothérapie auprès de leurs clients et la majorité de mes clients me sont référés par ce réseau.»

Le travail d’Aaron Lightstone reflète le domaine de recherche scientifique associant la musicothérapie à la neuroscience. En 2012, l’University of Toronto a inauguré la Music and Health Science Research Collaboratory (MaHSRC), un laboratoire de recherche sur la musique et les sciences de la santé affilié au département de musique de l’université.