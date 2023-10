On possède un cerveau reptilien? Faux!

Malgré sa popularité, la théorie de MacLean a été discréditée par plusieurs experts qui étudient l’évolution du cerveau, soulignent les psychologues du Michigan, Ben Thomas et d’autres. Parmi les points faibles:

1. Les humains ne sont pas les seuls à avoir un néocortex

Les trois régions décrites par MacLean, y compris celle censée être la plus «récente», le néocortex, sont partagées par tous les vertébrés. Ce sont les proportions et leur étendue qui varient, ont rappelé en 2022 trois chercheurs en psychologie et neurosciences de l’Université Brigham Young, dans une étude sur la façon dont le cerveau réagit aux menaces et aux changements.

Par exemple, la région de Broca, associée à la parole chez l’humain, existe chez les singes, même si elle ne joue pas un rôle dans la communication vocale. L’anthropologue Terrence W. Deacon le soulignait déjà en 1990, dans un article sur l’évolution du cerveau des mammifères.

Même du côté des invertébrés, on a observé ces dernières années que les pieuvres avaient un système nerveux complexe, et qu’elles étaient capables d’accomplir des tâches que l’on aurait cru réservées aux animaux plus «complexes».

2. Les fonctions du cerveau ne sont pas liées à des zones aussi bien délimitées

Le cerveau humain n’est pas une série de cerveaux séparés, mais plutôt un tout, remarque Ben Tomas.