Quand la pression est trop grande, le cerveau proteste

Mais ce n’est pas dans le cerveau des humains que les chercheurs de l’Université Carnegie Mellon, en Pennsylvanie, ont voulu tester ce mécanisme, mais dans le cerveau de singes rhésus.

Dans leur recherche récemment prépubliée, ils décrivent une série d’expériences qui consistaient à faire accomplir à ces singes une tâche difficile qui pouvait leur valoir une récompense: de l’eau sucrée. Le taux d’échec augmentait… avec la valeur de la récompense.

Petites et grosses récompenses

En 2021, ils avaient fait une série d’expériences qui étaient arrivées à des résultats similaires. Mais cette fois, ils ont examiné en même temps, par l’intermédiaire de microélectrodes, l’activité cérébrale des singes.

Il en ressort que l’activité de ces neurones augmentait lorsque le singe pouvait voir qu’une plus grosse récompense était possible, et diminuait dans le cas des plus petites récompenses.

L’analyse de cette activité a permis de repérer la «signature» de la «planification» des mouvements. Or, lorsque la récompense était la plus élevée, la différence entre cette planification et le mouvement réel s’estompait.