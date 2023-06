Il se passe beaucoup de choses dans le cerveau peu avant la mort

Et ça pourrait engendrer tout à la fois des mécanismes physiologiques — le patient qui se met à respirer plus fort — que cérébraux. Ce serait une résurgence de souvenirs enfouis ou bien des patients qui rapportent avoir vu un tunnel et une lumière intense.

Ou bien, dans les cas les plus extrêmes, le patient qui se remet à parler et à se remémorer des souvenirs.

Le cerveau reste une machine

Une bonne partie des interprétations, résume le Scientific American, relève de l’hypothèse. Le cerveau reste une «machine» dont on ignore encore une bonne partie du fonctionnement.

Mais la recherche a aussi appris beaucoup de choses dans les 20 dernières années. Assez pour être capable de déduire qu’une telle poussée d’activité dans telle région du cerveau entraîne nécessairement le retour à la surface de souvenirs, d’images mentales et de capacités cognitives.

Quant à savoir si ces connaissances médicales pourraient aider à rétablir brièvement une communication avec des patients en phase terminale, la question reste ouverte.