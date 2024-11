Exposez les enfants à la désinformation

Pour rendre les enfants plus vigilants face à la désinformation, il faut les exposer… à plus de désinformation. Tout en les initiant à des stratégies de base de vérification des faits, précise une étude menée auprès d’enfants âgés seulement de 4 à 7 ans.

Le premier réflexe des parents aurait peut-être été d’essayer d’immerger l’enfant dans un environnement validé, composé de sources fiables, afin de le tenir loin des influenceurs qui carburent aux fausses nouvelles.

Mais il serait beaucoup plus profitable pour ces parents d’équiper le plus tôt possible leur enfant d’outils qui l’aideront à développer le réflexe d’évaluer les informations avec un regard critique.

Zèbres colorés

Trois chercheurs américains en psychologie ont soumis 122 enfants à différents tests, dont un qui consistait à leur mettre entre les mains un livre numérique sur les animaux.

Celui-ci comportait différentes affirmations, les unes vraies, les autres fausses (comme un zèbre composé de rayures rouges et vertes), mais dans des proportions différentes d’un enfant à l’autre.