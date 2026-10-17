Expériences hors du commun en Ontario et au Québec

Ulysse, 101 randonnées d’un jour au Québec et en Ontario
Collectif, 101 randonnées d’un jour au Québec et en Ontario, Montréal, Guides Ulysse, 2025, 208 pages, 39,95 $.
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Publié 17/10/2026 par Paul-François Sylvestre

L’Ontario et le Québec regorgent d’itinéraires de marche de courte durée. À tel point que les Guides Ulysse publient 101 randonnées d’un jour au Québec et en Ontario.

Ce magnifique album recense 101 sentiers, 56 au Québec et 45 en Ontario. Ils sont groupés selon les catégories suivantes: 29 pour découvrir de superbes points de vue, 15 pour observer la faune et la flore, 27 randonnées au fil de l’eau, 18 en famille et 12 randonnées hivernales.

Pas plus d’un jour

Abondamment illustré, le guide décrit des circuits permettant d’apprécier un maximum de paysages éblouissants et de points d’intérêt naturels ou historiques «en un minimum de temps, puis de rentrer dormir à son lieu d’hébergement». Pas plus d’un jour.

Pour chaque itinéraire proposé, on donne un bref résumé technique (distance, durée, dénivelé, niveau de difficulté, chiens admis ou non), on suggère la photo souvenir et on indique le temps idéal pour s’y rendre.

Découvertes

Pour l’Ontario, il n’est pas surprenant d’y trouver la Gorge du Niagara, les parcs provinciaux Algonquin, Samuel de Champlain et Sleeping Giant, tout comme le Parc national de Pointe-Pelée ou celui des Îles-de-la-Baie-Georgienne.

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J’ai découvert le Refuge d’oiseaux migrateurs du Haut-Canada, situé à l’ouest de Cornwall. Il s’agit d’un véritable couloir faunique, surtout en période de migration printanière et automnale. «Au cœur des parcs du Saint-Laurent, que gère la province ontarienne, on accède facilement à plusieurs zones naturelles.»

Pour le Québec, j’ai retrouvé des sites visitées quelques décennies passées: Île d’Orléans, Îles de la Madeleine, Parc de la Gatineau, Bonaventure et Rocher-Percé. Je n’ai pas été surpris d’y lire une invitation à explorer le Mont Orford, le Mont Royal et le Parc national Forillon.

Marcheurs et grimpeurs

Je ne savais pas que le mont Pinacle, collé sur le Vermont, est prisé par les marcheurs et grimpeurs. Le niveau de difficulté est intermédiaire. Les chiens sont admis. La photo à prendre est celle du lac Lyster, depuis le haut de la falaise.

De splendides photographies mettent en valeur les 101 escapades retenues. Les descriptions révèlent leurs spécificités et fournissent de précieux conseils pour mieux en profiter, incluant des précisions sur les distances à franchir et les durées à prévoir.

Massifs montagneux, lacs et cours d’eau parsemés d’îles envoûtantes, forêts fabuleuses, sites patrimoniaux fascinants, paysages plus grands que nature, à n’en point douter, ce magnifique ouvrage propose des expériences hors du commun au niveau d’une inoubliable et sensationnelle odyssée visuelle.

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Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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