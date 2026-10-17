Expériences hors du commun en Ontario et au Québec

L’Ontario et le Québec regorgent d’itinéraires de marche de courte durée. À tel point que les Guides Ulysse publient 101 randonnées d’un jour au Québec et en Ontario.

Ce magnifique album recense 101 sentiers, 56 au Québec et 45 en Ontario. Ils sont groupés selon les catégories suivantes: 29 pour découvrir de superbes points de vue, 15 pour observer la faune et la flore, 27 randonnées au fil de l’eau, 18 en famille et 12 randonnées hivernales.

Pas plus d’un jour

Abondamment illustré, le guide décrit des circuits permettant d’apprécier un maximum de paysages éblouissants et de points d’intérêt naturels ou historiques «en un minimum de temps, puis de rentrer dormir à son lieu d’hébergement». Pas plus d’un jour.

Pour chaque itinéraire proposé, on donne un bref résumé technique (distance, durée, dénivelé, niveau de difficulté, chiens admis ou non), on suggère la photo souvenir et on indique le temps idéal pour s’y rendre.

Découvertes

Pour l’Ontario, il n’est pas surprenant d’y trouver la Gorge du Niagara, les parcs provinciaux Algonquin, Samuel de Champlain et Sleeping Giant, tout comme le Parc national de Pointe-Pelée ou celui des Îles-de-la-Baie-Georgienne.