Excessivité pour la bouffe et pour l’Autre

troubles alimentaires, Pierre-Luc Gagné, Attendre le lunch
Pierre-Luc Gagné, Attendre le lunch, récit, Éditions Hamac, 2025, 126 pages, 19,95 $.
Publié 21/01/2026 par Paul-François Sylvestre

Ce sont presque toujours des femmes qui racontent leur expérience de troubles alimentaires. Pierre-Luc Gagné offre une perspective masculine dans Attendre le lunch, un récit porté par une plume singulière et puissante qui offre une dimension presque sensorielle.

Né avec la faim au ventre, Pierre-Luc Gagné retrace ses premières rencontres avec son excessivité pour la bouffe. À l’aube de la trentaine, il tente d’apprivoiser ses désirs incessants pour les gens qui l’entourent, pour l’Autre.

Quand la balance affiche 326 livres, le narrateur contacte une nutritionniste par les réseaux sociaux. Chaque matin, pendant un an, il dénombre les raisins pour accompagner ses céréales. «Huit petits, pas un de plus.»

Il court chaque jour, vérifie les ingrédients au restaurant et évite le sucre. «À la fin de l’année, le compteur affiche 186 livres. J’ai osé l’autre extrême.»

LGBTQ

Attendre le lunch ne porte pas uniquement sur la prise ou la perte de poids, il s’attarde aussi à l’image que renvoie le miroir. C’est important pour l’auteur, pour un homme qui aime les hommes.

«Pourquoi lui? Parce que j’ai ressenti ce que c’est d’avoir faim de l’autre. […] Aucun autre ne m’a offert une sensation si juste de partage d’une âme à l’autre.»

Quand j’ai pris connaissance de cette nouveauté aux Éditions Hamac, je n’ai pas pu faire autrement que voir un jeu de mot dans le titre du récit. Connaissant le lien de l’auteur avec la communauté 2SLGBTQA+, le lunch du titre faisait écho, selon moi, à ce qu’un mec a entre les jambes.

Poésie

L’éditeur annonce un récit, mais plusieurs pages sont écrites sous forme poétique. En voici un bel exemple :

Je suis homme
qui capte les vents
qui danse dans sa tête
qui aime
qui dévore
qui implose
qui grafigne
qui censure
qui adopte
qui refuse
qui shake
qui charcute
qui sourit
qui séduit
qui embrasse les jointures
les terres nouvelles

Attendre le lunch traite autant des troubles du comportement alimentaire que de la diversité sexuelle. Les sens et le désir, à l’adolescence comme dans la vie adulte, sont finement décortiqués et analysés.

Rimouski

Pierre-Luc Gagné est né à Rimouski, quelques mois avant le référendum de 1995. Il étudie en techniques de travail social au Cégep de Rimouski avant de se diriger vers les lettres et le cinéma à l’Université Laval.

Son activité créatrice s’intéresse aux formes de l’intime. Il a publié L’Homme est un lion que je n’ai su faire rugir (Hamac, 2021) et Le jardin de la morte (Hamac, 2023). Il a été codirecteur littéraire du collectif de nouvelles En ces territoires, nos pas divergent (L’instant même, 2025). Attendre le lunch est son quatrième livre.

