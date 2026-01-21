Excessivité pour la bouffe et pour l’Autre

Ce sont presque toujours des femmes qui racontent leur expérience de troubles alimentaires. Pierre-Luc Gagné offre une perspective masculine dans Attendre le lunch, un récit porté par une plume singulière et puissante qui offre une dimension presque sensorielle.

Né avec la faim au ventre, Pierre-Luc Gagné retrace ses premières rencontres avec son excessivité pour la bouffe. À l’aube de la trentaine, il tente d’apprivoiser ses désirs incessants pour les gens qui l’entourent, pour l’Autre.

Quand la balance affiche 326 livres, le narrateur contacte une nutritionniste par les réseaux sociaux. Chaque matin, pendant un an, il dénombre les raisins pour accompagner ses céréales. «Huit petits, pas un de plus.»

Il court chaque jour, vérifie les ingrédients au restaurant et évite le sucre. «À la fin de l’année, le compteur affiche 186 livres. J’ai osé l’autre extrême.»

LGBTQ

Attendre le lunch ne porte pas uniquement sur la prise ou la perte de poids, il s’attarde aussi à l’image que renvoie le miroir. C’est important pour l’auteur, pour un homme qui aime les hommes.