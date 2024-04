Étrange sagesse de Gilles Archambault

Fiction ou autofiction?

Les réflexions de certains personnages font-elles écho à l’état d’esprit de Gilles Archambault? Est-ce fiction ou autofiction? On se le demande en lisant une phrase comme «Je croyais vaguement à l’avenir, le présent m’étant insupportable.» Ou encore «je pense que toute vie est morte à la naissance».

Le personnage de la dernière nouvelle se nomme Gilles et a 90 ans. «Il a même l’impudence de continuer à écrire.» Archambault est né en 1933 et a publié plus de 40 ouvrages (romans, nouvelles, récits, chroniques).

Le Gilles en question n’a jamais oublié «la chaleur de l’accueil qui lui a été accordé». Le souvenir qu’il a eu de son parcours «le soutiendrait jusqu’à sa mort».