Gilles Archambault, chantre du moi

Autodérision

Il avoue sans ambages que parler de soi sans tricher n’est pas une solution de facilité. L’autodérision demeure pour lui une occasion de liberté: «J’avais toujours mes préjugés, mais l’ironie me permettait de les exploiter sans trop de lourdeur.»

On apprend que Gilles Archambault n’a jamais accordé une grande importance à ce que ses amis pouvaient penser de ses livres. Dans la mesure du possible, il évitait de tels propos. «Leurs réticences me feraient mal si je les entendais et je ne croirais qu’à moitié à leur approbation.»

Il laisse libre cours à sa pensée au sujet des écrivains, des éditeurs, des salons du livre, des critiques et des récompenses. Il glisse ici et là des commentaires comme «Oser proposer sa prose alors que les lecteurs éventuels sont sollicités par des dizaines de milliers de livres relève de la témérité la plus totale.»

Roman imaginaire

Le plus original dans ce récit, c’est le canevas en filigrane d’un roman qu’Archambault s’imagine écrire. Dès le premier chapitre, il sort de la gare SNCF de Saint-Malo et rencontre, présumément, une jeune femme à la station de taxis. Elle revient à la fin de presque chaque chapitre.

La critique a parfois reproché à Gilles Archambault sa vision pessimiste de la vie. Qu’à cela ne tienne, il s’est mis à l’évoquer en ironisant à ses dépens. L’autodérision a fini par diriger sa vie, au plus grand bénéfice de ses nombreux lecteurs (même s’il croit qu’ils ne sont que quelques happy few).