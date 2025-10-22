Essai poignant sur les vertus curatives de l’humour

Publié 22/10/2025 par Paul-François Sylvestre

En quelques minutes, un émissaire de l’humour peut instaurer un climat de confiance et de détente tantôt auprès d’un enfant atteint de cancer, tantôt auprès d’une personne en perte cognitive. Pierre-Michel Tremblay en témoigne avec brio dans Entendre à rire, carnet thérapeutique sur les bienfaits de l’humour.

Selon l’auteur, des centaines d’études «montrent sans équivoque que le rire renforce le système immunitaire, augmente la tolérance à la douleur, bonifie la santé cardiovasculaire, améliore le sommeil et l’humeur, diminue le stress, enrichit les relations sociales».

Le rire, nécessité vitale

Dans son essai, Tremblay explore les vertus curatives de l’humour en analysant notre rapport au rire comme nécessité vitale pour affronter les zones d’ombre de nos existences, surtout en milieu hospitalier. Persuadé que l’humour est une excellente médecine, il choisit de partager le quotidien de quelques docteurs clowns du Saguenay, son coin d’origine.

Il ne s’agit pas de porter un sarrau blanc et un nez rouge pour se proclamer docteur clown. Une expérience préalable en art de la scène est nécessaire avant d’entamer une formation exigeante combinant toutes les techniques de l’art clownesque, de l’improvisation et du savoir-être avec les patients.

Nez rouge

Pierre-Michel Tremblay s’est rendu dans le Centre d’hébergement des Pensées (Saguenay) où il a suivi deux docteures clowns dont le nez rouge agit comme une carte de visite magique indiquant à tous et toutes «allô, je n’appartiens pas à la vie quotidienne». En les accueillant, une patiente n’hésite pas dire «ça met de la vie de vous voir».

«Le nez rouge donne l’autorisation d’être malcommode, de transgresser les règles, d’être libre des contraintes de bienséance, de faire le pitre.» L’auteur décrit une scène où il ne fait aucun doute que la docteure clown et une vieille petite dame immergée dans une absurdité perpétuelle et involontaire se comprennent.

Quelques portes plus loin, lorsque la réponse à la question «comment ça se passe pour toé aujourd’hui?» est un morne «ouais, correct…», la docteure clown sait très bien que ça veut dire «vous le voyez bien tabarnak que j’ai pas de cheveux, que chu maigre comme un clou de six pouces pis que chu écœuré d’être malade».

Cancers incurables

En entrant dans le Département d’oncologie-pédiatrie de l’hôpital de Chicoutimi, Pierre-Michel Tremblay demande à la docteure clown si elle sait de quel type de cancer souffrent les enfants. Elle lui répond d’abord que le diagnostic n’est pas ce qui importe, puis ajoute «sauf si c’est incurable parce que, dans ces cas-là, inévitablement, une relation d’attachement se développe».

Chaque fois que Tremblay a accompagné des clowns thérapeutiques, il a vu des hommes et des femmes se transformant en «étonnantes figures au nez rouge provenant d’un univers différent, des personnages possédant le pouvoir d’invoquer la joie, la légèreté et la tendresse».

Des endroits cliniques ou fonctionnels se transformaient dès lors en lieux d’épanouissement et de sérénité.

Dimension thérapeutique

C’est parce qu’il a rencontré ces clowns sans cynisme, ces bouffons pleins de bonté, ces femmes et ces hommes pratiquant un rire tendre pour les humains les plus fragiles de notre société, que Pierre-Michel Tremblay a senti le besoin d’écrire ce livre.

Cela lui a permis de renouer de manière plus viscérale avec la dimension thérapeutique de l’humour.

