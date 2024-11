Un mot à la fois : Jozé Piranian, humoriste et motivateur bègue

«Pour les deux films, mon objectif était d’exposer la réalité et les défis de mes protagonistes au quotidien en plongeant dans leur monde de manière immersive», confie la réalisatrice à l-express.ca. «Je crois beaucoup que le film documentaire peut contribuer à ce que les gens aient plus d’empathie.»

On retrace facilement sur Internet les jalons de la montée de Jozé Piranian depuis 2017. Le fait d’avoir passé plus de 20 ans à éviter de parler m’a motivé à vouloir vivre le reste de ma vie en faisant l’exact opposé», résume-t-il. Et la seule façon pour lui d’y arriver était de faire ce qu’il craignait le plus, c’est-à-dire parler, humour aidant.

L’humoriste prévient d’ailleurs son public au début de chaque prestation: «J’espère que vous aimez le ss… (respiration)… suspense!»

Le bégaiement au Canada et ailleurs

On estime qu’il y a 410 000 bègues au Canada, soit 1% de la population. C’est une statistique qui tient la barre un peu partout dans le monde. Le bégaiement est de trois à quatre fois plus fréquent chez les hommes.

En 1991, des groupes d’entraide à travers le pays ont décidé de former l’unilingue Canadian Stuttering Association (CSA), pour qui Jozé Piranian a d’ailleurs été conférencier. Le Québec a son propre organisme francophone, l’Association bégaiement communication, fondée en 1985.