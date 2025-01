Invitation à naviguer entre l’humour et la tendresse

Je la cite au complet pour vous donner une idée du style de Delphine Perret: «Un chat, c’est doux. Un caillou, aussi. Un chat, ça ronronne et ça joue. Un caillou, non. Un caillou, ça ne meurt pas. Un chat, si. Je préfère un chat qui joue. Je préfère un caillou qui ne meurt pas. Tout le monde est content.»

On a le droit?

L’album comprend deux pauses et deux On a le droit – On n’a pas le droit, dont voici un exemple: «On a le droit de sortir déguisé en dinosaure. On n’a pas le droit d’envoyer un phoque par la poste.»

Bien que d’un petit format, les jeunes ont entre les mains un gros livre car il compte 182 pages. Les enfants naviguent entre l’humour et la tendresse, l’absurde et la philosophie et, surtout, surtout, ils aiment lire à la folie! L’album est une déclaration d’amour au livre et à la lecture.

N’importe quoi

Pour citer l’éditeur Les Fourmis rouges, «Le gros livre, c’est celui qu’on trimballe partout, celui dans lequel on se plonge avant de dormir, celui dans lequel on pioche entre deux autres activités. Celui qui nous appartient. Celui qu’on partage. Celui qui a tellement de pages qu’on est forcément grand. Celui qui nous rend bizarre, celui qui nous fait rire, celui qui dit n’importe quoi, mais pas que.»

Diplômée de l’École supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg, Delphine Perret est autrice et/ou illustratrice d’une trentaine d’albums et romans pour la jeunesse. Elle vit à Nantes.