Maurice Henrie au summum de son art

On suit un monsieur Tague qui joue à la tag avec la vie qu’il ressent comme «un fardeau dont il aurait bien voulu se débarrasser». Ou encore cette femme qui, après les funérailles de son mari, «marche vers l’avenir comme on entre en prison. Ou qu’on en sort.»

Églises, mosquées et synagogues

Dans la nouvelle intitulée Les bancs d’église, le «je» fréquente des églises, mosquées et synagogues, des endroits qui lui font tous ressentir «le même bien-être et la même plénitude».

Un ami lui reproche de se servir de lieux sacrés non pas pour prier, mais dans un but profane. Ce à quoi le narrateur répond qu’il «cherche la paix et la tranquillité d’esprit là où il croit pouvoir les trouver».

Enseignement classique

Je me suis en partie reconnu dans la nouvelle Rescapé du passé qui rappelle certains souvenirs que l’auteur et ancien pensionnaire garde de son cours classique: réveil avant le coq, période d’études avant le déjeuner, sports obligatoires, rosa, rosae, rosam, Macbeth et Phèdre, saint Augustin et saint Thomas d’Aquin.

Les institutions du siècle dernier (collèges, séminaires, académies) n’avaient pas pour objectif premier de préparer à la vie hors de leurs murs, mais plutôt de donner un solide enseignement classique. Henrie écrit que «cet enseignement m’immobilisait littéralement dans un monde qui était en voie de disparition, mais qui l’ignorait encore».