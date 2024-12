Survol de l’humour au féminin

Paradoxalement, souligne le collectif, elle n’a pas produit autant d’ouvrages humoristiques, ironiques ou satiriques que l’atmosphère de contestation aurait permis de l’espérer. «Le militantisme n’offre pas toujours la distance nécessaire à l’éclosion de l’humour.»

Une Ontaroise

De 1980 à 2000, on est mitraillé de grands noms comme Yolande Villemaire, Janette Bertrand, Monique Proulx, Lise Dion et Suzanne Jacob. Dans la décennie 2000-2010, on trouve la Franco-Ontarienne Tina Charlebois qui dit, au sujet du mot ontarois, synonyme de franco-ontarien, que «c’est mieux d’être un roi qu’un rien».

Le livre s’adresse à tout le monde. Il rejoindra un public élargi, qui veut savourer des extraits humoristiques, et les chercheuses et chercheurs plus spécialisées qui y trouveront aussi des références. L’humour à l’œuvre, dans cette anthologie, témoigne d’une délinquance qui rompt avec les stéréotypes traditionnels de la «féminité»