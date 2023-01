Épuisement professionnel: un syndrome répandu, pas toujours reconnu

Les francophones ne sont donc pas épargnés. «Quand on est une minorité, cela ajoute de la vulnérabilité», remarque Kathleen Patterson. D’où l’importance de pouvoir avoir accès à des soins et des services en santé mentale en langue française.

Toronto, une ville propice au burnout?

«Les gens nouvellement arrivés au Canada doivent s’adapter, parfois dans des conditions précaires au niveau des finances et du logement. Cela peut causer du stress», constate la thérapeute du Centre francophone. Notamment dans les grands centres urbains.

«La ville de Toronto est propice à créer de l’épuisement professionnel, note Isabelle Bonsaint. Ce qui attire les gens ici, c’est souvent la carrière. Ils peuvent être déplacés pour obtenir un meilleur poste.»

Or, ces personnes débarquent dans une ville où ils n’ont souvent aucun réseau social.

«La sphère professionnelle devient la seule sphère de leur vie et cela cause un déséquilibre. Le travail prend toute la place et ils peuvent devenir plus vulnérables, plus à risque de développer un burnout», commente la psychologue.