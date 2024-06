Entreprises et institutions menacées par la cybercriminalité

Le Canada fait partie en 2018 des pays qui paient le plus de rançons. Plus de 75% d’entre elles qui ont été payées contre 25% aux États-Unis et 20% en Europe.

Il s’agit d’un nombre conséquent, qui a amené le gouvernement de l’Ontario, en mai dernier, à proposer un projet de loi en cybersécurité afin de protéger les citoyens de ces attaques en ligne.

Ce projet, qui met l’accent sur la défense des données des plus jeunes, ainsi que des entreprises du secteur public, devrait assurer une protection aux victimes.

La menace du rançongiciel

Alors que les cyberattaques agissent grâce à diverses techniques bien connues, comme la diffusion de virus informatiques qui infectent les systèmes, une d’entre elles est de plus en plus fréquente: le rançongiciel.

Berrand Milot évoque le cas de CryptoWorld qui, entre 2014 et 2015, a récolté 325 millions $ au moyen de l’escroquerie à l’investissement en bitcoin.