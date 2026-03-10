Entrée express n’est pas le meilleur outil pour l’immigration francophone

Le programme Entrée express est un des outils du gouvernement canadien pour augmenter l’immigration francophone à l’extérieur du Québec. Mais des voix s’élèvent contre le détournement de ce système conçu pour favoriser l’immigration économique et demandent la création d’un programme distinct pour les francophones.

Entrée express a été créé en 2014 afin de réduire la file d’attente en immigration et répondre aux besoins de main-d’œuvre. En 2023, le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a créé l’ensemble «Compétence linguistique en français» pour favoriser des candidatures francophones qui désirent s’établir à l’extérieur du Québec.

Depuis la création de ce volet, le nombre d’invitations envoyées à des locuteurs francophones pour déposer une demande de résidence permanente a rapidement augmenté.

La tendance à la hausse se poursuit pour le début de 2026. Alors que le nombre d’invitations pour une période donnée n’a pas dépassé 7500 en 2025 pour Compétence linguistique en français, 8500 invitations ont été envoyées le 6 février 2026.

Dans une réponse écrite, la conseillère en communications, Affaires publiques et communications stratégiques chez IRCC, Mary Rose Sabater, confirme que «le ministère prévoit que, pour 2026, au moins 30% des invitations seront adressées à des candidats possédant de solides compétences en français».