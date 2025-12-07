Encourager la voix des jeunes pour changer Haïti

«Encourager la jeunesse haïtienne à prendre part activement à la lutte contre la dénigration d’Haïti, à s’impliquer davantage dans la réforme politique – l’une des causes de nos problèmes – et à utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre, influencer constamment, afin que nous convergions tous vers un même objectif: le changement en Haïti.»

C’était le message de Christopher Massenat, jeune entrepreneur haïtien, PDG de l’Organisation de plantation et d’assistance humaines (OPAH), agent immobilier en Floride, s’adressant à la jeunesse haïtienne en Haïti et ailleurs, lors de sa récente participation au Sommet international sur la Jeunesse et la Démocratie tenu au Congrès américain et à l’Organisation des États Américains, à Washington.

Christopher, originaire de la Grand ’Anse, jeune leader communautaire boursier du département d’État américain en entrepreneuriat et leadership était l’invité de l’organisation Boku Global Initiatives, dont la mission consiste à promouvoir les droits humains, la démocratie et la bonne gouvernance publique.

Démocratie, droits humains, sécurité

Le Sommet a réuni plusieurs jeunes issus de divers pays et membres de plusieurs États pour dénoncer et discuter les enjeux majeurs menaçant la démocratie, les droits humains et la sécurité dans l’hémisphère occidental.

«Une opportunité de nouer des partenariats stratégiques pouvant favoriser l’organisation d’activités éducatives et l’engagement des jeunes envers la promotion du respect des droits humains et de la démocratie», témoigne Christopher.