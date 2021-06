En Huronie, la diffusion culturelle de La Clé défie la pandémie

Selon Nicole Lefaive, «les présentations en direct, c’est plus difficile. On ne contrôle pas toujours la qualité du son et il y a une plus grande possibilité de complications techniques.»

Elle croit tout de même que le virtuel permet de rejoindre des gens et de faire connaître La Clé.

Le centre culturel a cherché à améliorer l’expérience virtuelle. Par exemple, le 11 juin dernier, pour encourager l’interaction entre humoristes et public, seuls 35 écrans ont pu se brancher à la soirée d’humour virtuelle de Nic Audet et Silvi Tourigny.

Ou encore, lors de la fête de la Saint-Jean 2020, en plus du spectacle virtuel, on offrait la possibilité d’acheter un sac festif qui contenait, entre autres, des activités pour les enfants, porte-clés, drapeaux franco-ontariens, boissons et du maïs soufflé.

Les gens ont apprécié et l’offre sera répétée à la Saint-Jean cette année.