Une Nuit sur l’étang virtuelle samedi soir

Néanmoins, ceux qui veulent donner un coup de main financier aux artistes peuvent le faire par PayPal à paypal.me/nuitsanscontact ou [email protected] pour un eTransfer. Le total sera partagé entre les artistes.

«On ne le fait pas pour ça, dans le fond, c’est pour donner du contenu francophone aux gens.»

Retour aux origines de la chanson

Dayv Poulin voit pour les spectateurs une chance d’avoir une autre perspective des artistes.

«Ce sera vraiment humble, minimaliste, parce que c’est chaque artiste dans son salon avec son [téléphone], mais il y a quelque chose de magique là-dedans, parce que ce n’est pas quelque chose que l’on peut avoir d’habitude. On peut vraiment voir l’âme de l’artiste qui ne se fit pas à la technique ou aux autres musiciens. C’est vraiment bare bones, on peut vraiment entendre les paroles et [la naissance] des chansons aussi, parce que plusieurs chansons sont créées comme ça, de façon intime et acoustique.»

Il a fait une première expérience de diffusion Facebook récemmnent et a aimé l’expérience.

Il trouve aussi la réaction des spectateurs intéressante. Même à 300 personnes dans une grande salle, les spectateurs peuvent seulement discuter avec quelques personnes autour d’elles. Sur Facebook, tout le monde peut participer à la discussion et l’artiste lui-même peut recevoir les messages et y répondre.