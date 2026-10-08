Élections municipales: l’ACFO-Toronto demande un guichet francophone

L’Association des communautés francophones de l’Ontario à Toronto (ACFO-Toronto) demande aux candidats aux élections municipales du 26 octobre d’adhérer à trois «priorités immédiates», dont la création d’«un accès municipal clairement identifiable en français».

Ce «bureau des services en français» ou «guichet francophone» serait chargé de «faciliter l’orientation des résidents et de coordonner l’amélioration des services bilingues».

L’organisme qui se veut «la voix des 210 000 francophones et francophiles qui ont choisi Toronto pour vivre» demande aussi aux prochains élus de «pérenniser et renforcer le Comité consultatif des affaires francophones de la Ville de Toronto, avec un mandat clair, des ressources adéquates, une représentation diversifiée et un suivi public des recommandations».

Enfin, l’ACFO-Toronto suggère d’«assurer une équité de financement pour les organismes francophones, en rendant les programmes municipaux, les appels de projets et l’accès aux locaux plus accessibles aux organismes qui accompagnent les résidents francophones».

Pas seulement de la traduction

«L’enjeu ne se limite pas à la traduction, mais réside dans la capacité d’accéder réellement à l’information, au logement, aux programmes municipaux, à la santé publique, à la sécurité et à la participation citoyenne en français», explique l’équipe présidée depuis un an et demi par Jean-Claude N’Da.