Élections municipales: l’ACFO-Toronto demande un guichet francophone

Hôtel de Ville de Toronto, Nathan Phillips Square
L'Hôtel de Ville de Toronto. Photos: archives l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 08/10/2026 par l-express.ca

L’Association des communautés francophones de l’Ontario à Toronto (ACFO-Toronto) demande aux candidats aux élections municipales du 26 octobre d’adhérer à trois «priorités immédiates», dont la création d’«un accès municipal clairement identifiable en français».

Ce «bureau des services en français» ou «guichet francophone» serait chargé de «faciliter l’orientation des résidents et de coordonner l’amélioration des services bilingues».

L’organisme qui se veut «la voix des 210 000 francophones et francophiles qui ont choisi Toronto pour vivre» demande aussi aux prochains élus de «pérenniser et renforcer le Comité consultatif des affaires francophones de la Ville de Toronto, avec un mandat clair, des ressources adéquates, une représentation diversifiée et un suivi public des recommandations».

Comité consultatif sur les affaires francophones de la Ville de Toronto
La réunion du 18 juin 2026 du Comité consultatif sur les affaires francophones de la Ville de Toronto.

Enfin, l’ACFO-Toronto suggère d’«assurer une équité de financement pour les organismes francophones, en rendant les programmes municipaux, les appels de projets et l’accès aux locaux plus accessibles aux organismes qui accompagnent les résidents francophones».

Pas seulement de la traduction

«L’enjeu ne se limite pas à la traduction, mais réside dans la capacité d’accéder réellement à l’information, au logement, aux programmes municipaux, à la santé publique, à la sécurité et à la participation citoyenne en français», explique l’équipe présidée depuis un an et demi par Jean-Claude N’Da.

Publicité

L’organisme demande «des engagements clairs, réalisables, financés et assortis d’un mécanisme public de suivi».

Jour des franco, drapeau, ACFO
Jean-Claude N’Da lors du lever du drapeau franco-ontarien, le 25 septembre 2026, au mât protocolaire de l’Hôtel de Ville de Toronto.

Logement, sécurité, jeunesse, transports, démocratie

D’autres «dossiers essentiels» sont identifiés:

• Logement et soutien social. Accès en français à l’information et à l’accompagnement en matière de logement abordable, de listes d’attente, de droits des locataires et de prévention de l’itinérance.

• Urgence et sécurité. Disponibilité de communications en français en situation d’urgence, de crise sanitaire, de sécurité communautaire ou de détresse psychologique.

• Jeunesse. Soutien aux jeunes francophones par des programmes d’emploi, de stages, de bénévolat, de mentorat et de développement des compétences.

Publicité

• Visibilité et transports. Présence accrue du français dans les communications municipales, les espaces publics, les campagnes d’information et les transports en commun.

• Démocratie locale. Organisation de consultations accessibles en français, rencontres régulières avec les élus et présentation d’un bilan annuel des engagements pris envers la communauté francophone.

Les principaux candidats à la mairie de Toronto: Brad Bradford et Olivia Chow.
Les principaux candidats à la mairie de Toronto: Brad Bradford et Olivia Chow.

Vivre pleinement dans sa ville

«La communauté francophone de Toronto ne demande pas un traitement symbolique. Elle demande de pouvoir vivre pleinement dans sa ville, d’accéder aux services essentiels dans une langue qu’elle comprend, d’être entendue par ses élus et de participer aux décisions qui façonnent son avenir.»

L’ACFO-Toronto rappelle qu’«une ville inclusive est une ville où chaque personne peut comprendre, participer, accéder aux services essentiels et contribuer pleinement à la vie collective — en français comme en anglais.»

Rappelons qu’en plus des maires et des conseillers représentant les quartiers de nos villes, partout en Ontario, les élections du 26 octobre permettent aussi d’élire les conseillers scolaires, notamment au Cs Viamonde et au Csc MonAvenir pour les francophones de Toronto et de la péninsule ontarienne.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur