Nos écoles célèbrent toutes les saveurs de la francophonie

Cet événement gratuit sera l’occasion de découvrir les pitchs d’affaires d’entrepreneurs francophones et de féliciter les participants du Programme d’Entrepreneuriat immigrant francophone de La Cité. Le chanteur, musicien et motivateur Abel Maxwell y prononcera une conférence sur «le leadership, la confiance en soi, l’excellence et l’entrepreneuriat».

Retrouvez le calendrier complet des activités de la Semaine nationale de l’immigration francophone 2021 sur le site de la FCFA et sur le site du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario (RIFCSO).