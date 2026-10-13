École Gabrielle-Roy : d’une inquiétude, un jardin a pris racine

Le dimanche 4 octobre, parents, enfants et bénévoles ont retroussé leurs manches à l’école élémentaire Gabrielle-Roy. Ensemble, ils ont aménagé le Jardin Éco GaRo le long de la clôture. Une initiative citoyenne qui conjugue main verte, sécurité et solidarité.

Certains projets germent d’une inquiétude et finissent par porter des fruits. Tout l’été, de nombreux parents d’élèves se sont dits préoccupés par la présence de campements aux abords de l’école. Ceux-ci se trouvaient notamment le long de la rue George, près de la clôture.

Plutôt que de déplorer la situation, une poignée d’entre eux a choisi de semer.

Ainsi est né le Jardin Éco GaRo, sur une bande de terrain appartenant à la Ville de Toronto. Arbustes indigènes, plantes épineuses, fleurs pollinisatrices et baies comestibles y ont été mis en terre. Des jardinières en rondins de bois encadrent l’ensemble.

Une maman aux commandes

À l’origine de l’initiative se trouve Julie Bogdanowicz, architecte et designer urbaine. Elle est elle-même mère d’élèves de l’école. Son expertise professionnelle lui a permis de mener le projet de bout en bout, des plans aux autorisations.