Duel entre policier et journaliste

Journalisme compétitif

C’est bien connu, le crime vend des copies. Joseph Laflamme voit le corps du couple assassiné et regroupe suffisamment d’informations pour écrire, sur sa Remington no 2, «un solide article avec un beau gros titre juteux».

Son plus sérieux compétiteur est La Minerve et le romancier décrit comment les deux journaux se livrent une concurrence féroce. Le plus souvent, c’est La Patrie qui dame le pion à La Minerve, bien entendu.

Joseph Laflamme dame aussi le pion à l’inspecteur Edgar Lafontaine du Département de la police. L’inspecteur le déteste et n’hésite pas à le harceler, voire à mener une perquisition au domicile du journaliste.

Il ne faut pas s’étonner que d’autres crimes similaires surviennent dans moins d’une semaine. En parlant de la hache de Dewey, Hervé Gagnon écrit: «Y paraît qu’elle est maudite. Qu’elle apporte le malheur à celui qui la touche.» Y aurait-il un serial killer…?

Activité secrète

Le romancier souligne que «nous avons tous un placard où nous gardons nos petits secrets plus ou moins scabreux verrouillés à double tour». Joseph Laflamme se dit que l’inspecteur de police cache certainement un petit secret. Un gros, en fait!