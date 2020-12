Du «Speed Mentoring» en français pour nouveaux arrivants bilingues

ACCES Employment, en partenariat avec le Collège Boréal, organisait récemment une session de son programme Speed Mentoring en français.

ACCES Employment et le Collège Boréal collaborent ici avec plusieurs organismes francophones dans plusieurs villes de l’Ontario. L’objectif étant d’aider les nouveaux arrivants à élargir leur réseau professionnel dans le but de faciliter leur intégration au marché du travail.

L’événement virtuel torontois de mercredi dernier a réuni 40 participants: 20 chercheurs d’emploi, 14 mentors et 6 membres du personnel d’ACCES Employment et du Collège Boréal.

Parmi les organisateurs de cette session, on retrouvait Émilienne Mondo, gestionnaire des programmes en français auprès d’ACCES Employment, et Samar El Kasas, prospectrice, services d’emploi au Collège Boréal pour Toronto et Mississauga.

Voici un aperçu tiré de ma rencontre virtuelle avec Émilienne Mondo et Samar El Kasas lors de cette session, à laquelle j’ai également participé à titre de mentor invitée.