Le programme relais du Collège Boréal: un tremplin d’intégration

Alice Goron

18 mars 2019 à 14h42 18 mars 2019 à 14h42

C’est un moment émouvant qui s’est déroulé au 3e étage du 1er Yonge Street, dans l’auditorium du Collège Boréal, le 14 mars. Cette année, et pour la 5e année consécutive, avait lieu la remise de l’attestation de fin d’études des participants au programme de formation relais Leadership et Management.

La fin d’une période d’apprentissage et le début d’une nouvelle vie pour cette quinzaine d’étudiants issus de l’immigration pouvant enfin présenter des diplômes reconnus et une «expérience canadienne».

Consécration



C’est sous l’œil bienveillant des familles et des responsables du Collège Boréal que les participants à cette 5e cohorte ont reçu tour à tour leur diplôme. En vidéoconférence, les finissants du campus de Windsor étaient également présents.

L’obtention de ce diplôme est le résultat d’un investissement important des participants. Lise Béland, vice-présidente du Collège Boréal pour Toronto et la région Centre-Sud-Ouest nous le confirme: «Souvent les participants sont les personnes ayant des obligations, une famille. Ce sont des personnes très motivées, pleines de courage, de persévérance, de discipline.»

Un investissement qui nécessite un accompagnement certain, très apprécié des participants. Si la mission du Collège Boréal est de les conduire à une bonne intégration sur le marché du travail, en mettant l’accent sur l’apprentissage de la langue, cela ne se résume pas à cela.

«Notre devoir est d’accompagner, d’aider, sans jugement aucun, les nouveaux arrivants. Nous sommes là aussi pour les motiver», rappelle Lise Béland.

Une opportunité pour les nouveaux arrivants

Arriver dans un pays sans en connaître les codes ni parfaitement la langue ne facilite pas l’intégration et encore moins l’intégration au marché du travail. Pour autant, cela ne signifie un manque de compétences de ces nouveaux arrivants.

«Un immigrant, lorsqu’il arrive au Canada, a beaucoup d’expérience, une certaine éducation», confirme Lise Béland. «Malheureusement, les lacunes en langue et la méconnaissance des codes du Canada freinent leur embauche. Le but des projets relais est d’aider et de provoquer l’intégration des nouveaux arrivants au Canada, tout en valorisant les qualités et compétences de chacun.»

Ce programme comporte 21 semaines de formation, dont un stage en entreprise. «Il s’agit d’avoir un réseau fort, car c’est essentiel pour avoir une expérience dans le monde du travail. Nous devons avoir des partenaires communautaires à dispositions pour les nouveaux arrivants et participants aux programmes relais.»

Le stage est le moyen de mettre en pratique ces mois de dur labeur et de mettre un premier pied dans le marché du travail.

Des diplômés satisfaits et reconnaissants

Cette cérémonie a mis en avant des finissantes et finissants très satisfaits. Cela se confirme avec les propos de Zico Kintenga, en direct du campus de Windsor.

Ce finissant vient de la République Démocratique du Congo. Face à l’insécurité croissante dans le pays qui n’épargne ni lui, ni sa famille, ils décident tous de se déplacer: «il s’agissait de sauver nos vies, ces épreuves sont encore fraîches dans ma mémoire».

Après avoir intégré le programme relais du Collège Boréal et avoir fourni «des efforts intenses pendant sept mois, consentis par une famille en quête de reconstruction», il obtient son diplôme et occupe désormais un poste à plein temps.

«Je ne suis plus bénéficiaire des aides sociales. Je paye maintenant mon loyer et mes impôts sans difficulté»: une véritable fierté.

De Boréal à… Boréal

Ces parcours et témoignages affluent, montrant un véritable besoin d’accompagnement chez les nouveaux arrivants et la renommée du Collège. «J’aimais beaucoup la langue française. J’ai effectué mes études en France. C’est à Clermont-Ferrand que j’ai obtenu mon diplôme de gestion des petites et moyennes entreprises», révèle Oksana Mykhailenko, finissante provenant de Kiev en Ukraine.

Si elle souhaitait vivre dans un pays francophone, c’est le Canada qui lui a tapé dans l’œil. «J’ai eu vent du programme d’Immigration Canada, mais aussi de celui du programme relais du Collège Boréal, et cela me convenait parfaitement».

Finissante et âgée de 31 ans, elle travaille aujourd’hui pour… le Collège Boréal, en tant qu’agente de liaison. «J’adore ce poste. C’est vraiment incroyable de travailler à mon tour pour le Collège Boréal, ayant moi-même adoré y étudier.»