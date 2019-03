Le Collège Boréal devient un partenaire de Walmart

Mark Robinson (Le Voyageur)

12 mars 2019 à 11h00 12 mars 2019 à 11h00

Le Collège Boréal est le premier établissement francophone à se joindre à l’initiative AdvancED/Développement avancé de Walmart Canada, un programme de soutien offrant de l’aide aux employés de Walmart qui suivent présentement des cours au niveau postsecondaire.

Le collège sera le principal fournisseur des services en français pour ce partenariat, qui inclut également le Collège Humber de Toronto.

Remboursement de frais de scolarité

Le programme offre la possibilité d’obtenir 2 500 $ annuellement en remboursements des frais de scolarité aux étudiants à plein temps ainsi qu’un soutien pour les membres de la famille de l’employé.

De plus, un remboursement supplémentaire de 20% est offert aux travailleurs qui poursuivent des études (à temps plein et à temps partiel) chez un établissement partenaire, comme Boréal.

Un réseau en construction

La construction du réseau est importante pour l’établissement, qui se donne l’objectif d’y participer activement et d’accroître l’intérêt du programme à travers du pays.

«On veut former les associés de Walmart qui sont admissibles au programme, que ce soit pour des cours crédités ou des formations. Les succès vont ressortir un peu de la promotion effectuée par les Collèges Boréal et Humber, ainsi que Walmart Canada», ajoute Marie-Claude Mallet, gestionnaire du Collège Boréal et porte-parole de l’initiative.

L’initiative sera offerte à la fois sur le campus principal de Sudbury et en ligne.

Des crédits pour l’expérience de travail

Les services offerts par le Collège Boréal et les autres membres du réseau incluent la préparation à l’inscription ainsi que des conseils d’orientation pédagogiques et professionnels.

Les employés étudiants peuvent aussi recevoir des crédits grâce à leurs expériences en milieu de travail afin de réduire le temps d’étude.

D’autres établissements adhérant au programme seront annoncés dans les mois à venir.