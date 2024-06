Du financement «pour que l’art ait sa juste place à l’école»

Portée par la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), le laboratoire d’innovation La ruchée a obtenu un financement de 2,1 millions $ sur deux ans du gouvernement fédéral pour offrir ses initiatives d’éducation artistique d’un bout à l’autre du pays. Une nouvelle qui accompagne le bilan positif du projet pilote.

Cette nouvelle enveloppe, qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles 2023-2028, permettra à La ruchée de déployer ses services et outils pour favoriser l’intégration des arts dans les pratiques éducatives.

«Les arts à l’école sont essentiels au développement global des individus et des sociétés. L’art est un vecteur puissant pour promouvoir la culture et la langue des communautés francophones canadiennes et acadienne», a déclaré la directrice générale de la FCCF, Marie-Christine Morin, dans un communiqué.

«Ce financement permettra d’accroitre l’impact de l’offre de La ruchée sur les compétences et le bienêtre du personnel scolaire. Le laboratoire est appelé à devenir une référence en matière d’éducation artistique en français au Canada.»

Laboratoire d’éducation artistique

Lancé en 2020, le projet La ruchée a pour objectif de développer des solutions innovantes pour améliorer l’enseignement et la place des arts dans le système éducatif francophone canadien.