Du chocolat de laboratoire ?

Selon les prix du cacao

Pour l’instant, on n’en est pas à une production industrielle de ce chocolat de labo. Mais on en est peut-être plus près qu’avec la viande produite en laboratoire, ou «viande cultivée».

Alors que les prix de cette dernière dépassent encore de loin ceux d’une viande «conventionnelle» — avec des pourcentages de pertes qui sont élevés — le chocolat de labo serait, à 1 $ le litre, à peu près compétitif avec le chocolat «naturel»…

Ou du moins, il aurait été compétitif lors de la dernière crise, en décembre 2024, lorsque les prix du cacao ont grimpé à des niveaux jamais vus auparavant.

Autrement dit, la production de masse du chocolat artificiel serait envisageable… dans le scénario du pire pour le cacao naturel.