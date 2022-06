Peut-on se passer de viande? Ça dépend…

« Mais on n’a pas d’études pour le démontrer», souligne Benoît Lamarche, chercheur en nutrition et directeur de l’unité de recherche Nutrition, santé et société de l’Université Laval. «Au mieux, la volaille semble neutre pour la santé.»

Le poisson est meilleur

Une étude parue en 2019, qui comparait viandes rouge et blanche, concluait que la consommation de blanche présente un risque moins élevé que la rouge — mais plus élevé que le poisson — d’augmenter le cholestérol sanguin et, possiblement, le risque de maladies cardiovasculaires.

«Le risque n’est donc pas nul», commente le Dr Samer Mansour, cardiologue au CHUM, qui recommande à ses patients de manger leur poulet et leur dinde «sans peau et sans gras».

Et le risque serait selon lui «équivalent à celui de la viande rouge si les quantités de gras saturés sont équivalentes».

Consommation modérée de viande rouge

Le plus récent Guide alimentaire canadien, publié en 2019, ne recommande pas d’éliminer totalement la viande rouge, qui représente près de 60% de la viande vendue chez nous.