Dominique Giguère nommée présidente du conseil d’administration de TFO

Dominique Giguère.
Publié 26/01/2026 par l-express.ca

TFO, le média francophone qui relève du ministère de l’Éducation de l’Ontario, vient de nommer Dominique Giguère à la présidence de son conseil d’administration pour un mandat de 3 ans.

Remplaçant Jean Lépine, elle était jusqu’à tout récemment vice-présidente.

Docteure en andragogie (la science de l’éducation des adultes) et co-directrice générale de la firme de conseil en gestion Currents Group, Dominique Giguère est considérée comme «une experte en gouvernance et en planification stratégique».

Elle a occupée des postes de direction chez TVOntario, au Collège Seneca et à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).

Étant mairesse de Malahide Township, au Sud de London, et préfète du comté d’Elgin, TFO fait valoir que «son leadership et son expertise multisectorielle constituent des atouts majeurs».

«Je suis honorée de prendre la barre du conseil d’administration», dit-elle. «TFO est un créateur de contenus essentiel, et nous maintiendrons le cap sur notre mission d’être la référence éducative et culturelle pour la francophonie, tout en assurant l’agilité et la pérennité de l’organisation.»

Parallèlement, Frédéric Duguay, également membre du conseil d’administration, est nommé vice-président pour un mandat de 3 ans. Ces nominations prennent effet immédiatement.

«TFO joue un rôle pilier dans la vitalité des communautés francophones et le renforcement de notre tissu social», selon son PDG Xavier Brassard-Bédard.

«Je suis convaincu que sous la présidence de Dominique Giguère, et avec l’appui de Frédéric Duguay et de l’ensemble du conseil d’administration, notre gouvernance continuera de protéger et de propulser ce rôle indispensable pour les générations actuelles et futures.»

