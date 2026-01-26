Dominique Giguère nommée présidente du conseil d’administration de TFO

TFO, le média francophone qui relève du ministère de l’Éducation de l’Ontario, vient de nommer Dominique Giguère à la présidence de son conseil d’administration pour un mandat de 3 ans.

Remplaçant Jean Lépine, elle était jusqu’à tout récemment vice-présidente.

Docteure en andragogie (la science de l’éducation des adultes) et co-directrice générale de la firme de conseil en gestion Currents Group, Dominique Giguère est considérée comme «une experte en gouvernance et en planification stratégique».

Elle a occupée des postes de direction chez TVOntario, au Collège Seneca et à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).

Étant mairesse de Malahide Township, au Sud de London, et préfète du comté d’Elgin, TFO fait valoir que «son leadership et son expertise multisectorielle constituent des atouts majeurs».