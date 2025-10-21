La série télé Jenny : la force de caractère d’une ado contre le cancer

Le verdict tombe. Jenny, âgée de 13 ans, est atteinte d’une leucémie. Bien que sa vie soit chamboulée, la jeune fille va se battre contre la maladie avec résilience, grâce à l’aide de ses proches.

Voilà le scénario de la série québécoise Jenny, plusieurs fois récompensée, signée Jean-Sébastien Lord, disponible sur TFO.org.

Diffusée entre 2011 et 2016, elle souhaite lever les tabous autour de la maladie. Grâce à l’appui du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO), où les épisodes ont été tournés, la maladie est dépeinte avec réalisme, pour en souligner les enjeux.

Le 6 octobre dernier au CHEO, la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, participait à un visionnement privé d’un épisode marquant de la série.

La leucémie chez les enfants

La télésérie est racontée du point de vue d’une adolescente, un point de vue peu utilisé pour les créations audiovisuelles abordant le cancer. Celui qui touche la protagoniste est une leucémie lymphoblastique aiguë.