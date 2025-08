Détecter le cancer des années avant l’apparition de la maladie

Détection précoce révolutionnaire

N’empêche que la détection précoce du cancer pourrait en révolutionner le traitement. Détecter le cancer plus tôt permettrait d’envisager davantage d’options de traitement, expliquaient les auteurs de l’étude dans un communiqué de presse. De plus, l’état de la tumeur étant moins avancé, il pourrait être plus facile de la traiter.

La Société américaine du cancer souligne toutefois que ces tests ne sont pas encore approuvés par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA en anglais) et que plus de recherches seront nécessaires avant de recommander leur utilisation par les gens qui n’ont pas de symptômes de cancer.

Encore plusieurs étapes devront effectivement être franchies avant que ces tests soient disponibles pour le grand public, confirment les experts en oncologie cités dans un article du Smithsonian Magazine. Par exemple, il faudra déterminer quelles personnes bénéficieraient le plus de ces tests de détection précoce et, surtout, comment agir à la suite d’un résultat positif.