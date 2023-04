Une élève récolte plus de 2 500 $ pour son amie atteinte de leucémie

C’est en mai 2021 que Victoria a été diagnostiquée comme étant atteinte d’une forme agressive de leucémie. Selon la page créée par les parents de Carla, «Victoria a subi de la chimiothérapie et une greffe, et elle est de retour à la maison, se rétablit et reprend la vie normale».

Créativité et leadership

Les conseillers scolaires et ses enseignants estiment que, «grâce à sa créativité, son talent à rassembler les élèves pour atteindre un but commun et son leadership, Carla est devenue un modèle dans sa classe et dans son école».

«Quel bonheur et fierté de voir une élève si jeune entreprendre de si bonnes initiatives avec bon coeur», a déclaré le directeur de l’éducation André Blais.

Carla a monté son projet avec détermination et a su rallier ses camarades pour y prendre part. Tu fais la fierté de la famille du Conseil MonAvenir et de tes parents!»

«La présentation de Carla a réchauffé les coeurs de toute la table du Conseil», a ajouté la présidente Geneviève Grenier. «Son geste est une source d’inspiration pour tous et nous rappelle l’importance de tendre la main.»