Discours du Trône: la francophonie minoritaire reste sur la touche

Une déception que ne masque pas le sénateur acadien René Cormier, plusieurs fois président du Comité sénatorial des Langues officielles, et défenseur de la langue française.

«Ça ne témoigne pas de la présence et de la vitalité des communautés francophones et acadienne à travers le Canada. Et ça ne met pas de lumière sur cette réalité-là, qui est une vraie réalité, qui fait en sorte que si le français est parlé partout au pays, qu’on a des langues officielles, c’est bien aussi parce qu’il y a des communautés qui le parlent partout.»

René Cormier a toutefois salué la présence du roi et la qualité de son français.

Des «efforts pédagogiques» pour le gouvernement Carney

Dans son discours, le roi a également souligné «une admiration pour l’identité sans pareille du Canada», marquant ainsi une distinction entre le pays et son voisin du Sud.

Il a notamment mis de l’avant les racines «britanniques, françaises et autochtones» du Canada, devenu un «pays audacieux, ambitieux et novateur, qui est également bilingue, véritablement multiculturel et engagé dans la voie de la réconciliation».