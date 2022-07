DIANA s’installera au Canada

En mai dernier, des motards ont occupé la capitale nationale durant une fin de semaine, avec les mêmes revendications que les camionneurs. L’organisation avait été transparente et tout s’était déroulé sans heurts.

Mobilisation pour l’accès à l’avortement

Par ailleurs, la décision de la Cour suprême des États-Unis, le 24 juin, de renverser l’arrêt historique Roe c. Wade (1973) décriminalisant l’avortement aux États-Unis, a eu des échos au Canada.

Une cinquantaine de personnes se sont réunies devant le Parlement, le 27 juin, pour protester contre cette décision. On a rappelé que la population canadienne doit rester vigilante, car l’accès à l’avortement demeure limité dans certaines provinces.

Isabelle Cousineau, chargée de projets et des communications chez Agir Outaouais, l’un des organismes présents à la mobilisation, a expliqué craindre «la montée des mouvements anti-avortement au Canada, du fait de l’influence de la politique américaine».

«Ça fait déjà plusieurs années qu’on observe une montée de ces mouvements au Canada. On les voit de plus en plus se mobiliser près des cliniques d’avortement, être vocaux et ne pas se gêner pour faire sentir les femmes mal d’avoir accès à des services qui sont légitimes… Ils travaillent beaucoup sur la honte.»