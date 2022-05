Le droit à l’avortement n’est «jamais acquis» au Canada

Refus conservateur de réaffirmer le droit à l’avortement

Un refus oral d’un ou d’une député.e suffit pour rejeter ce genre de motion. C’est ce qui s’est passé mardi, depuis les bancs conservateurs.

Cela déçoit la députée Normandin, visiblement secouée en mêlée de presse. «C’est un droit qui existe, mais qui est constamment attaqué. On l’a vu par le passé par le biais de projets de loi privés [des Conservateurs].»

«C’est important de conscientiser les gens, qu’ils comprennent qu’il y aura encore ce genre de tentatives par des moyens de plus en plus détournés et sournois. Il faut que les Canadiennes soient vigilantes.»

Mot d’ordre de ne pas commenter

«Qui ne dit mot consent», a assuré la ministre fédérale des Affaires étrangères Mélanie Joly, face au mot d’ordre de ne pas commenter le débat sur l’avortement qui aurait circulé dans les rangs conservateurs. Ces derniers étaient censés ne pas commenter le débat sur l’avortement, selon Radio-Canada.

Mais certains se sont offert cette liberté, comme Alain Rayes, qui a tweeté qu’il était pro-choix, «pour mes deux filles et toutes les femmes».