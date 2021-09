L’avortement recriminalisé au Texas : le pays des libertés, qu’ils disaient…

Derrière son volant, Ashley a peur. Elle amène sa fille de quinze ans à la seule clinique d’avortement de l’état, qui opère encore discrètement.

Les voisins les ont vues partir; ils ont posé beaucoup de questions. Sa patronne était suspicieuse quand elle a demandé un jour de congé. Le directeur de l’école aussi.

Dans la clinique, tout le monde a peur. Le personnel de santé vit dans l’appréhension constante d’être dénoncé et poursuivi devant les tribunaux. Plusieurs ont choisi de mettre fin à leurs activités à cause des menaces reçues et des frais encourus.

La Servante écarlate?

Est-ce la bande-annonce d’une nouvelle saison de la série La Servante écarlate? Ou le nouveau roman dystopique qui fait parler de lui pour la rentrée littéraire?

Non, pas du tout. C’est la triste réalité qui frappe les Texan·es depuis la semaine dernière, l’état restreignant toujours plus leur droit à disposer librement de leur corps.