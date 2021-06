Des pistes, mais rien de concret

Aux yeux de Lynne Groulx, la contribution du gouvernement fédéral au Plan d’action national pour endiguer la violence contre les femmes et les filles autochtones n’est pas «recevable» et encore moins «faisable».

«Après des années d’investigation, des centaines de témoignages récoltés, de nombreux rapports et des millions de dollars dépensés, on attendait plus qu’un document de vision avec des déclarations de principe», renchérit Shelagh Day, présidente du comité des droits de la personne au sein de l’Alliance canadienne féministe pour l’action internationale (AFAI).

La composante gouvernementale du Plan d’action national fait une trentaine de pages et décrit les pistes envisagées par le gouvernement de Justin Trudeau pour répondre aux 231 «appels à la justice» listés dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

«De la poudre aux yeux»…

«Si on veut en finir avec ce génocide, pourquoi ne pas reprendre chaque recommandation en y associant des initiatives concrètes?» s’interroge Lynne Groulx.

«C’est facile de ne rien préciser. On ne pourra pas tenir les autorités responsables si elles ne respectent pas leurs engagements», ajoute-t-elle.