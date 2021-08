Prise de parole décousue des femmes dans Filibuste

Les trois filles – Delphine, Flavie et Bébé – sont absorbées par leurs chicanes, par leurs peurs, par leurs tracas et par leurs obsessions. La mère et ses trois filles regardent religieusement des téléréalités qui en incitent une à parler vulgairement.

Fait divers

Sans dire un mot, le père demeure dans le décor. En moto, il a foncé sur une voiture qui roulait en sens inverse. Une grand-mère et une mère de famille sont mortes sur le coup.

Chose étrange, on ne connaît pas la suite de cette tragédie qui se retrouvera dans la rubrique des faits divers.

À un moment donné, Delphine dit: «Mon chum couche avec sa sœur.» Il précise: «Je ne pourrai plus jamais avoir une aussi grande complicité sexuelle avec quelqu’un d’autre, j’ai trouvé mon âme sœur. Littéralement.» L’auteure n’appelle pas ça de l’inceste, plutôt une attirance sexuelle génétique.

La mère sait que ses filles ne veulent surtout pas l’avoir comme amie, elles ont juste besoin d’un ancrage maternel, une personne sur qui on peut s’appuyer parce que c’est elle qui dirige la maison. «Une mère qui aime ses enfants, mais qui arrive pas à les garder intacts.»