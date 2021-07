À chacun son histoire pas d’allure… de bière, de resto et de femmes

Le ton du roman est un peu joualisant. On y lit : « Me semble qu’il aurait pu checker ses options avant de m’appeler. Se donner un range de possibles. »

Il y a souvent des petits sous-entendus sexuels, dont voici un exemple avec un beau jeu de mots : « Le père, j’y ferais pas mal. Mais le fils, j’y laisserais me faire pas mal d’affaires. »

Un commerce de bière naissant

La répétition est parfois une façon de donner de l’emphase. Mais, ici, on a droit à dix chapitres qui commencent exactement par les trois mêmes phrases, puis à huit autres chapitres qui commencent, eux aussi, par trois autres phrases identiques. C’est original deux ou trois fois ; après cela, ça devient lassant, voire énervant.

Nonobstant cette faiblesse, les lectrices et lecteurs peuvent en venir à trouver Maude, Nath et Meg parfois drôles et attachantes. Elles gèrent comme elles le peuvent un commerce naissant, avec tout ce qu’il faut de bonne volonté et d’autodérision.

Publié aux Éditions Hurtubise, Des bières et des femmes est un mariage entre le monde de la restauration et les gens de la ruralité. Avec Julie Myre Bisaillon, ce mariage devient un sacrement où à peu près tout un chacun passe au cash.